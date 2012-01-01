GEFCO’dan özel depo

2012 senesinde Tuzla Lojistik Merkezi’nde müşterilerine depolama ve gümrüklü depo alanı hizmeti vermeye başlayan GEFCO Türkiye, yüksek büyüme hızıyla orantılı olarak gelen talep doğrultusunda Çayırova-Kocaeli’nde yer alan yeni depo yatırımını tamamlayarak hizmete sundu.

Genel Müdür ve Orta Doğu Bölge Müdürü Fulvio Villa’nın verdiği bilgiye göre; GEFCO Türkiye 10 bin metrekare alan üzerine kurulan Çayırova deposunda, sanayi üreticilerinin yanısıra 2 tekerlekli araçlara da hizmet sunacak.