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GEFCO’dan özel depo

2012 senesinde Tuzla Lojistik Merkezi’nde müşterilerine depolama ve gümrüklü depo alanı hizmeti vermeye başlayan GEFCO Türkiye, yüksek büyüme hızıyla orantılı olarak gelen talep doğrultusunda Çayırova-Kocaeli’nde yer alan yeni depo yatırımını tamamlayarak hizmete sundu.

Genel Müdür ve Orta Doğu Bölge Müdürü Fulvio Villa’nın verdiği bilgiye göre; GEFCO Türkiye 10 bin metrekare alan üzerine kurulan Çayırova deposunda, sanayi üreticilerinin yanısıra 2 tekerlekli araçlara da hizmet sunacak.

 

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