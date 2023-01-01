Gemport Gemlik İşletmeleri'nin yüzde 54 hissesi Yılport Holding'in

Türkiye’nin ilk özel limanı olan Türkiye İş Bankası iştiraklerinden Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.’nin yüzde 54 hissesi, Yılport Holding A.Ş.’ye satıldı.





Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Süha Aktaş, hisse satış fiyatının, kapanış tarihi itibarıyla kesinleşecek net finansal borca uyarlandıktan sonra netleşeceğini söyledi. Aktaş, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Yıllık 450 bin TEU konteyner, 300 bin adet araç yükleme boşaltma kapasitesiyle Gemport, Türkiye’nin ve Marmara Bölgesi’nin önde gelen limanlarından biridir. Yılport Holding A.Ş. sahip olduğu know-how ve deneyim ile Gemport’u daha da ileriye taşıyacaktır.”