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Havaş ile British Airways işbirliği

Türkiye’nin köklü yer hizmetleri şirketi Havaş, British Airways ile eğitim işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla Havaş, British Airways’in yurtdışından eğitmenlerle yürüttüğü harekat memuru ve ramp ekip sorumlusu eğitimlerini kendi bünyesindeki eğitim modülüne entegre etti. Böylece Havaş, BA’nın uluslararası standartlardaki Insignia programı üyeleri arasına ‘Silver’ üye olarak katıldı. Havaş Genel Müdür Vekili Kürşad Koçak, anlaşmanın Havaş’ın verdiği hizmetlerde dünya standartlarını sağladığının da bir göstergesi olduğunu söyledi.

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