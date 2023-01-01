Havayolu taşımacılığında dijital sistem

“e-awb (e-konşimento)” sistemi, ithalat ve ihracat işlemlerinin ...





“e-konşimento”, Türkiye’de ilk kez Turkish Cargo ve Mars Hava ve Deniz Kargo tarafından uygulanıyor. “e-freight” ismiyle ithalat ve ihracat için gerekli tüm belgelerin dijital ortamda iletilmesini sağlayan sistem, IATA (Uluslararası HavaTaşımacılığı Birliği) üyesi tüm havayolu ve taşıyıcı firmalar tarafından kullanılacak.

“e-awb (e-konşimento)” sistemi, ithalat ve ihracat işlemlerinin dijital ortamda çok daha hızlı ilerlemesini sağlayan e-freight sisteminin en önemli ve ilk adımı. Yeni dijital sistem ile amaçlanan, işlemleri daha hızlı ilerleterek olası hataları önceden tespit edip sorunsuz bir süreç sağlamak. Sistem ayrıca gereksiz evrak sarfiyatının önüne geçerek çevreyle dost bir tutum sergiliyor.