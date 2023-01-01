Heinz deniz taşımacılığı

Heinz Company ile deniz taşımacılığında anlaştı.





Otomotiv, lastik, elektronik, teknoloji, petrokimya, endüstriyel mamuller, hızlı tüketim ürünleri, basın yayın gibi birçok farklı pazar ve sektöre hizmet sunan CEVA Lojistik Dünya’nın en büyük ketçap üreticilerinden olan ve ABD’nin Ketçap Kraliçesi olarak bilinen Heinz Company ile deniz taşımacılığında anlaştı. CEVA ile gerçekleştirdiği ve ilk etapta yıllık 60.000 TEU hacminde başlayacak olan bu stratejik ortaklık ile Heinz, deniz taşımacılığında kayda değer miktarda zorlukların azaltılmasını ve tedarik zinciri yönetim sisteminin faydalarıyla maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacak.