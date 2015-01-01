“İran Anlaşması demiryoluyla desteklenmeli”

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, Türkiye ile İran arasında imzalanan ve 1 Ocak 2015’te yürürlüğe girenTercihli Ticaret Anlaşması’nın demiryolu yatırımlarıyla desteklenmesi halinde, belirlenen ticari hedeflere ulaşmanın kolaylaşacağını ve hızlanacağını söyledi.

Erkeskin, “İki ülke arasında imzalanan bu anlaşma ticaret hayatımız için oldukça önem arz ediyor. Ancak İran ile karayolunda yaşadığımız sorunlar malum, imzalanan ekonomik işbirliği anlaşmasının uygulamada başarıya ulaşması için bu sorunların çözülmesinin yanısıra Türkiye ile İran arasında konteyner blok tren işletmeciliği hayata geçirilmelidir” dedi. Anlaşmaya göre Türkiye'den 140, İran'dan 125 olmak üzere toplamda 265 üründe gümrük vergileri aşağıya çekildi.