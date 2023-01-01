Japonya–Türkiye; DHL Global Forwarding

DHL bünyesinde yeralan hava ve deniz taşımacılığı uzmanı DHL Global Forwarding, Japonya’dan Türkiye’ye haftalık “deniz yolu parsiyel direkt servis" hizmetini başlattı.

Yokohama Limanı’nı Türkiye’deki İstanbul Ambarlı Limanı'na doğrudan bağlayan bu yeni hizmet, Yokohama Limanı'nı Ambarlı Limanı'na 34 günde bağlayan mevcut deniz yolu taşımacılığı hizmetleriyle karşılaştırıldığında, sevkiyat süresini yaklaşık olarak 7 güne kadar kısaltıyor.

DHL Global Forwarding Japonya Ülke Müdürü Mark Slade, “Japonya’dan Türkiye'ye gerçekleştirilen yeni ve rekabetçi LCL hizmeti ile hem yeni gelişen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarına giriş yapmayı hem de işlerini büyütmeyi amaçlayan Japon müşterilerimize destek sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.