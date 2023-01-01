Karadeniz Limanları ve Denizcilik Konferansı

Karadeniz Bölgesi’nin dünya ticaretindeki ağırlığını arttırdığı ve bölgede deniz taşımacılığında ciddi büyümelerin yaşandığı günümüzde, Karadeniz’in ticari gelişimine ve denizcilik sektörüne katkı sağlayanlar, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen konferans ile biraraya geldi.

2014 küresel ulaşım ve lojistik sektörünün katılımıyla düzenlenen Uluslararası 3. Karadeniz Limanları ve Denizcilik Konferansı, dünyanın sayılı liman yöneticileri, liman mühendisleri, karar vericileri, kargo sahipleri, nakliye hatları, lojistik şirketleri, terminal işletmecileri, demiryolu yöneticileri ve liman-demiryolu ekipmanları hizmet tedarikçilerini biraraya getirdi.