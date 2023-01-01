Kariyer.Net “İnsana Saygı” ödülü Alışan Lojistik’in

Lojistik sektörünün öncü firmalarından Alışan; sektördeki başarılarının yanısıra insan kaynakları alanında da birçok önemli başarıya imza atmaya devam ediyor.

Alışan’a, Türkiye’nin en büyük IK platformları arasında yeralan Kariyer.net tarafından; işe alım süreçlerini hızlı şekilde organize ve takip etmesi; personel adaylarına ve çalışanlarına verdiği değer sebebiyle “İnsana Saygı Ödülü” bir kez daha verildi. Alışan Lojistik adına ödül plaketini alan Alışan İnsan Kaynakları Müdürü Dr. Gülşahiden Durucan, “Kariyer.net ile uzun yıllardır süregelen çözüm üretmeye dayalı bir işbirliğimiz sözkonusu. Şirketimize yapılan tüm başvuruları iç müşterilerimizin ihtiyaçları ve başvuru yapan adaylarımızın beklentilerini gözönünde bulundurarak büyük bir hassasiyetle inceliyor ve olabildiğince hızlı bir şekilde geri dönüşte bulunmaya çalışıyoruz” dedi.