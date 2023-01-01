﻿ Kıta Logistics, teknoloji sahasında da aktif
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Kıta Logistics, teknoloji sahasında da aktif

Çok sayıda alanda profesyonel nakliye hizmeti veren Kıta Logistics, elektronik nakliyesinde, akıllı cep telefonu taşıma ve lojistiğinde yılsonuna kadar yüzde 50’lik bir pazar payı hedefliyor.



Apple, HTC, Motorola, Blackberry gibi markaların lojistiğini gerçekleştiren tek yüzde yüz Türk sermayeli şirket olduklarına dikkat çeken Kıta Logistics Genel Müdürü Emre Eldener, bu markaları tercih eden iki kişiden birinin KITA’nın verdiği hizmet sayesinde “Alo” dediğinin altını çiziyor.

 

 

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