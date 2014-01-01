LOJİSTİK SEKTÖR HABERLERİ

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Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER), 1 Ocak 2014’den itibaren yürürlüğe girecek ADR Yönetmeliği için sektör paydaşlarını bir araya getirdi.





ADR için Treyler Zirvesi

Düzenlenen Treyler Zirvesi’nde “Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Yeni Dönem” kamu ve özel sektör tarafından değerlendirildi. Özellikle eğitim, güvenlik danışmanı, kademeli geçiş, mevcut araçların durumu, güvenli taşımacılık mevzuatı gigi konular, son bilgiler ışığında ele alındı.

Treder Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık zirvede yaptığı konuşmada şöyle konuştu: “Bugün Treder'in 16 üyesi yıllık 20.000 adetlik Türkiye treyler pazarının yüzde 65’ini üretiyor. Yılda 4 bin 500 treyleri ise Avrupa ve Rusya başta olmak üzere Asya, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına satıyor. Otomotiv sektörümüzdeki trendin aksine, ülkemizdeki treyler satışlarında, ithalatın payı toplam pazarın yüzde 5’i dahi değil.”

Saltık’ın verdiği bilgiyle, EPDK/Petder verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye’de 20 milyon ton akaryakıt ve LPG tüketildi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin 2012 yılı verilerine göre bu rakam Türkiye’deki tehlikeli madde taşımacılığının sadece yüzde 60’ına denk geliyordu ve kimyevi maddeler, asitler, bazlar, boyalar, oksijen, asetilen, karpit gibi gazlar ve patlayıcı maddelerle birlikte bir yılda takribi 33 milyon ton tehlikeli madde taşındı. Tehlikeli madde taşımacılığı için, 2012 yılında 1 milyondan fazla sefer yapıldı. Bu taşımalar Dernek verilerine göre 20 bin adede yakın kamyon tanker ve tanker treyler tarafından gerçekleştirildi.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk, TSE’nin önümüzdeki dönemde 300 milyon dolardan fazla yatırım yapacağı bilgisini verdi: “Kırkın üzerinde akreditasyon yapıyoruz. Sanayicilerimizi dışa bağımlılıktan kurtarmak zorundayız. Biz TSE olarak bütün uygunluk belgelerini vermeye talip değiliz. Bunu özel kuruşların yapmasını istiyoruz. Biz özel kuruluşların giremeyeceği alanlara gireceğiz. Her alana girmeyeceğiz ama girecek gibi altyapımızı sağlayacağız; çünkü fiyatları dengede tutma görevimiz var.”

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürü Mehdi Gönülalçak ise iç su taşımacılığı dışında Türkiye’nin ADR’nin tümüne taraf olduğunu, 1 Ocak 2014 yılından sonra sıkı bir denetlemeye başlayacaklarını aktardı. Belgelendirmenin önemine de değinen Gönülalçak şu bilgiyi paylaştı: “Uluslararası taşımacılık yapan firmalar belgeleri yurtdışından alıyorlardı. Mart 2013’te TSE ile bir protokol imzalandı. Hem ambalaj hem de ADR araçları için belgeler veriyoruz. Yol kenar denetimleri istasyonlarında tehlikeli madde denetimleri olacak. Bunlarla ilgili eğitim sürececini başlatıyoruz”

Mehdi Gönülalçak şu anda piyasada 23 bin tanker olduğunun tahmin edildiğini, ancak daha sağlıklı verilerin yapılacak sayımlar ve çalışmalar neticesinde ortaya çıkacağını kaydetti.