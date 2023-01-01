Mars Logistics artık ISO 10002

Mars Logistics, standartlarına ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Standardı’nı ekledi.





Mars Logistics, sahip olduğu (ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001) yönetim sistemleri standartlarına son olarak ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Standardı’nı ekledi. Mars Logistics ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Standardı kapsamında, şirket içerisinde uygulanmakta olan müşteri geri bildirim sürecinin mevcut durumunu gözden geçirdi. Sadece şikayetlerin değil, Mars Logistics’e ulaştırılan her türlü geri bildirimin daha sistematik, daha güvenilir ve müşteri taleplerine anında cevap verilebilecek şekilde yeniden düzenlenmesini sağladı. Bu bağlamda geri bildirim sürecini anlatan bir kılavuz yayınlandı, şirkette ilgili bölümlerde kullanılan tüm dokümanlar gözden geçirildi, şirket içinde kullanılmakta olan yazılımlar standardın gerekliliklerine göre yeniden tasarlandı.

