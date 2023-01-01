Mars Logistics filo büyüttü

Türkiye’nin en güçlü filolarından birine sahip olan Mars Logistics, artan talepler doğrultusunda geçtiğimiz dönem sipariş ettiği 220 treyler ve 100 çekiciyi teslim alarak filosuna kattı. Mars Logistics’in araç sayısı 1500’e ve toplam ünite sayısı 1720’ye yükseldi. Mars Logistics, treyler satın alımı için Otokar semi-treylerleri tercih ederken 100 adet çekici için ise uzun süredir işbirliği yaptığı Renault Trucks ile çalıştı.

Büyüme planları ve araç yenileme kapsamında sektörün önde gelenleri ile çalışmayı tercih eden Mars Logistics; Otokar ve Renault Trucks ile yaptığı anlaşmalar için yaklaşık 14 milyon TL yatırım yaptı. Mars Logistics, uluslararası taşımacılık alanında çığır açan “Optimum süre, maksimum çevrecilik” sloganı ile başlattığı ve şu an haftada 4 gün gerçekleşen intermodal hizmetinde, bu yeni araç yatırımlarıyla birlikte sefer sayısını her güne çıkarmayı hedefliyor. Mars Logistics, çevreci yaklaşımını Renault Trucks’tan satın aldığı Türkiye’nin ilk Euro 6 motorlu çekicileri ile de destekleyerek bu alanda bir ilki gerçekleştiriyor.