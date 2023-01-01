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Mars Logistics: ISO 27001

Türkiye’de henüz çok az sayıda kurumda bulunan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi`ni almaya hak kazandı.



Mars Logistics; yürüttüğü titiz ve başarılı çalışmalar sonucunda dünya üzerinde geçerliliği olan, kurumlara etkin bilgi güvenliği yönetiminin nasıl  yapılması gerektiği konusunda standartlar getiren ve Türkiye’de henüz çok az sayıda kurumda bulunan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi`ni almaya hak kazandı.
Mars Logistics Genel Müdür Yardımcısı  Ali Tulgar’ın verdiği bilgiye göre kara, hava, deniz ve demiryolu nakliyesi, fuar ve etkinlik lojistiği, proje taşımacılığı, gümrükleme, sigorta, depolama ve diğer tüm lojistik hizmetlerini kusursuz olarak sunan, sektörde sayısız farklılıklar  yaratan  ve müşteri bilgilerinin güvenliğine büyük önem veren Mars Logistics,  ISO 27001 Bilgi  Güvenliği Yönetim Sistemi ile verilerinin gizliliğini  güvenceye alıyor ve hatta felaket durumlarında kaybın en aza indirilmesini sağlıyor.

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