Mars Logistics'den İki Yeni Rota

Mars Logistics son olarak...





Mars Logistics; müşterilerine yeni pazarların kapılarını açmayı sürdürüyor. Mars Logistics son olarak, düzenli seferler ile hizmet verdiği alternatif pazarlara, Türki Cumhuriyetler ve Romanya'yı da ekledi. Mars Logistics, müşterilerinin yüklerini, Türkmenistan'a 8, Özbekistan'a 10, Kazakistan'a 12, Azerbaycan'a 4, Gürcistan'a 2, Romanya'ya ise 3 günde ulaştırıyor. Bu da, Türki Cumhuriyetler ve Romanya hattında müşterilerine en avantajlı transit süre ve en kaliteli hizmetin sunulması anlamına geliyor.