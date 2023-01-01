Mars Logistics'in Adana üssü

Adana'da açmış olduğu şubeyi genişleterek lojistik merkezine çevirdi





Sektöründe birçok yeniliğe öncülük eden Mars Logistics, Akdeniz ve Güneydoğu'ya yakın temas için Adana'da açmış olduğu şubeyi genişleterek lojistik merkezine çevirdi, ﬁakirpaşa Havalimanı'nda ise yeni bir ofis açtı. Mars Logistics; lojistik merkezi ile Anadolu Kaplanı olarak anılan Adana, Mersin, Konya, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi illerdeki müşterilerine yerinden daha da hızlı ve ayrıcalıklı bir hizmet sunmayı hedefliyor. Mars Logistics, 1000’in üzerinde profesyonel çalışanı, 1500 araçlık güçlü filosu, donanımlı alt yapısı, iletişim ağı ve hizmet politikasıyla, müşteri odaklı ve sürekli yeni hamleler gerçekleştirerek kendini güçlendiriyor.