Mars Logistics’in onaylı Sürdürülebilirlik Raporu

Kara, hava, deniz ve demiryolu nakliyesi, fuar ve etkinlik lojistiği, proje taşımacılığı, gümrükleme, sigorta, depolama ve diğer tüm lojistik hizmetlerini sunan ve sektöründe bir çok farklılıklar yaratmış olan Mars Logistics; Türkiye’de sürdürülebilirlikle ilgili performansını GRI (Global Reporting Initiative) standardına uygun olarak raporlayan ilk lojistik şirketi oldu.

Mars Logistics Sürdürülebilirlik Raporu 2012, dünya çapında faaliyet gösteren öncü şirketlerin kullandığı bir raporlama standardı olan Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) “C” seviyesi ilkelerine uygun olarak hazırlandı.