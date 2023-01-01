Mars Logistics’ten İstanbul’a bir merkez daha

Mars Logistics, Avcılar, Tuzla ve Yenibosna'dan sonra İstanbul'daki son yapılanmasını Esenyurt-Kıraç'ta gerçekleştirdi. Yeni lojistik merkezi ile, gelen talep fazlalığına yeterli alan yaratmak ve organizasyonu daha hızlı gerçekleştirmek hedefleniyor.





Mars Logistics; 16.000 m2 olan Esenyurt Lojistik Merkezi’nde antrepo ve depo hizmetlerinin yanı sıra, sipariş&stok takibi ve yönetimi, envanter yönetimi, tersine lojistik hizmetleri, gümrük işlemleri, paketleme, 7/24 AVM dağıtımı, tüm Türkiye'ye dağıtım hizmeti, barkodlama, kalite kontrol işlemleri, etiketleme vb tüm katma değerli hizmetleri sunuyor. Tesisteki tüm iş makineleri elektrikli.