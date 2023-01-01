Mars Logistics’ten ‘Lojistik Vaka Yarışması

’Mars Logistics'in Lojistik Vaka Yarışması'na bu yıl 64 farklı üniversiteden 880 öğrenci başvurdu.





Bu yarışma ile 10 yıldır, üniversite öğrencilerine, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında kariyerlerine yön vermelerini sağlayacak bir bakış açışı kazandırılıyor. Sektörü yakından tanıma, lojistik zeka, ekip çalışması, proje yönetimi gibi pekçok donanıma hakim olmayı gerektiren lojistik sektörünü analiz etme imkanı sunan Lojistik Vaka Yarışması, bu anlamda sektör ve öğrenciler yönünden büyük önem taşıyor.