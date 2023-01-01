OMSAN, depolama hizmetlerinde hızla büyüyor

OMSAN Lojistik, Gebze Pelitli'de açtığı





OMSAN Lojistik, Gebze Pelitli’de açtığı yeni depo ile verimli iş sonuçlarına bir imza daha attı. 10.000 m2 depolama ve 400 m2 ofis alanından oluşan ve 3000 m2’si Dilovası Gümrüğü’ne bağlı yeni bir depoyu müşterilerinin hizmetine açan OMSAN, bu depodan sektöründe öncü şirketlerden Nestle, Tukaş, Petkim ve Turkcell Superonline başta olmak üzere birçok müşterisine depolama hizmeti sunacak. Her biri 5000m2’lik 2 kattan oluşan Pelitli deponun zemin katı 8 m, 1 katı ise 11 m yüksekliğe sahip olup, toplam 8 adet rampa ve geniş park alanlarından oluşuyor.

OMSAN Lojistik Depo ve Dağıtım Operasyonları Müdürü Burak ALAT, son 2 yıl içerisinde depolama kapasitelerini 70.000 m2’den 202.000 m2’ye çıkardıklarını belirtti.