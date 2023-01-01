OMSAN Fransa’ya sertifika

Bir OMSAN Lojistik iştiraki olarak Fransa ve AB ülkelerinde lojistik hizmetler sunmak üzere kurulmuş bir şirket olan OMSAN Fransa, uluslararası taşıma, depolama ve gümrükleme hizmetleri gerçekleştirmektedir.





Firma AEO-Basitleştirilmiş Gümrük İşlemleri sertifikası sahibi oldu. Aldığı belge ile OMSAN Fransa, tüm AB gümrük ofisleri nezdinde ‘güvenilir firma’ kategorisinde değerlendiriliyor.

sertifikasına sahip firmaların, güvenlik ve koruma kontrollerinden daha hızlı geçebildiğini ve geçerli gümrük kurallarında sağlanacak sadeleştirmelerden yararlanabildiklerini belirten OMSAN Fransa Ülke Müdürü Mert Kalyon, bu sertifika ile müşterilerine yüksek güvence sunma imkanı elde ettiklerini söylüyor.