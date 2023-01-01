OMSAN Lojistik

Akdeniz Kimya’nın Lojistik Çözüm Ortağı

OMSAN, Nisan 2014 itibarıyla Akdeniz Kimya’nın yurtiçi mamul dağıtımı ve konteyner taşımalarını gerçekleştirmeye başladı. OMSAN Lojistik Ege Bölge Müdürü Murat Ildız konuyla ilgili şu bilgiyi verdi: Yurtiçi mamul dağıtım hizmeti kapsamında OMSAN, Akdeniz Kimya’ya ait bitmiş ürünlerin ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi’ndeki (İstanbul-Anadolu, Gebze, Bursa) bayii ve müşterilerine dağıtımlarını gerçekleştirecek. Ek olarak OMSAN, Akdeniz Kimya’ya ait ihracatı yapılacak boş konteynerlerin belirlenen konteyner sahalarından alınıp fabrikaya teslimi, Kemalpaşa/İzmir Fabrika’da yüklenen konteynerlerin ise İzmir Alsancak Limanı’na taşınması hizmetini verecek.