OMSAN Lojistik hedeflerine ulaştı

Sektörünün önde gelen firmalarını yıl içinde müşteri portföyüne katan OMSAN, 2013 yılına yönelik hedeflediği finansal ve operasyonel iş sonuçlarını gerçekleştirdi. İç Anadolu ve Ege Bölgesi yapılanmalarına 2013 yılı içerisinde Karadeniz ve Akdeniz Bölge Müdürlüklerini de ekleyen OMSAN, Türkiye’nin tüm bölgelerinde rekabetçi fiyatlarla yüksek standartlarda lojistik hizmet sağlama hedefine bir adım daha yaklaştı.





Öte yandan denizyolu taşımacılığı kapsamında sunduğu hizmet kapasitesini artırmayı önemli hedefleri arasında sayan OMSAN, bu doğrultuda mevcut Fortune Express adlı kuru yük gemisine ilaveten 4.510 DWT kapasiteli, pnömatik tahliye sistemine haiz ilk Türk bayraklı çimento gemisi olan ÜNYECEM 1’i filosuna kattı.

Demiryolu taşımacılığının hem çevre dostu hem de ekonomik bir ulaşım modu olmasından hareketle bu taşımacılık alanında da hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren OMSAN; 2013 yılı içerisinde 180 adet konteyner yatırımı gerçekleştirerek demiryolu filosunu büyüttü. Yılın ilk ayında 11.300 mÇ’lik yeni bir depoyu müşterilerinin hizmetine açan OMSAN, bu depodan sektöründe öncü şirketlere depolama hizmeti vermeye başladı. Son 2 yıl içerisinde depolama kapasitesini 70.000 mÇ’den 203.000 mÇ’ye çıkaran OMSAN, müşterilerine sunduğu depolama hizmetlerini geliştirmek amacıyla teknolojik yatırımlara da ağırlık verdi. OMSAN, bu doğrultuda ileri teknoloji otomasyon sistemlerini hayata geçirerek depolama ve dağıtım yetkinliğini artırdı. OMSAN’ın bugün itibari ile gelmiş olduğu başarılı konumdan ve yatırım hedeflerine ulaşmış olmalarından ötürü gurur duyduklarını ifade eden OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan, OMSAN’ın her geçen yıl küresel bir şirket olma vizyonuna hızla yaklaştığını ve Türkiye için değer yaratmaya devam edeceğini belirtti.

Diğer yandan Avrupa’nın en prestijli iş dünyası ödüllerinden biri olan “European Business Awards 2013/14” Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek OMSAN, ilk etapta Türkiye’yi Avrupa’da ileri götürecek “Ulusal Halk Şampiyonu” adayı olmaya hak kazandı. Türkiye çapında halk oylaması ile diğer Türk şirketleri arasından en çok oy alan şirket “Ulusal Halk Şampiyonu” seçilecek ve Avrupa’da yarışacak. Türkiye “Ulusal Halk Şampiyonu” yarışmasında ilk oylamalar 11 Kasım 2013 tarihinde başladı. Oylamalar 2 Ocak 2014 itibari ile sona erecek.