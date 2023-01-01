OMSAN, TUBORG’un çözüm ortağı oldu

OMSAN, Türkiye’nin en büyük bira üreticilerinden olan TUBORG’a lojistik hizmetler sunmaya başladı.

OMSAN, TUBORG ile imzaladığı lojistik hizmet sözleşmesi kapsamında TUBORG’un İzmir Işıkkent Fabrikası’nda üretilen mamullerinin Türkiye bayii ve teslimat noktası dağıtımlarını gerçekleştirecek. Ayrıca OMSAN, TUBORG için dağıtım yaptığı lokasyonlardan aldığı boş şişe, boş kasa, fıçı ve palet gibi geri dönüşümlü ambalaj malzemelerini de yine TUBORG’un Fabrikası’na teslim edecek. OMSAN, TUBORG’a kiralık araç tahsisi konusunda da lojistik hizmet sağlayacak.