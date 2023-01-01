OMSAN, zamanı aradan

Türkiye-Avrupa arası taşımalarda adrese teslim süresi 36-72 saate indi





OMSAN, müşterilerine hava kargo hızında karayolu taşıma hizmeti vermeye başladı. Sunduğu yeni hizmet ile Türkiye-Avrupa arası taşımalarda adrese teslim süresini 36-72 saate indiren OMSAN, lojistik sektöründe zamanla yarışan müşteriler için oldukça avantajlı bir olanak yaratmış oldu. Lojistik’te hızın çok önemli bir rekabet unsuru olduğunun altını çizen OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan, genel olarak karayolu taşımacılığında zaman kaybına sebep olan gümrük kuyruğu sorununa küçük araç kullanarak önemli bir çözüm geliştirdiklerini belirtiyor. Küçükertan, bu hizmet kapsamında çok çeşitli ürünlerle birlikte yanıcı özelliği olan ürünlerin de taşınabildiğini söylüyor.