OMSAN’ın depo ve dağıtım operasyonları

OMSAN, depo ve dağıtım operasyonları kapsamında, hammadde, yarı mamül ve bitmiş ürünlerin depolanmasını, tüm Türkiye bayi dağıtımını, depolar arası taşımalarını ve bayi iade alımlarını başarıyla gerçekleştiriyor.

Yurtiçi ve yurtdışında yerleşik toplam 200 bin m2’lik 16 deposunda başta hızlı tüketim ve perakende olmak üzere, otomotiv, telekomünikasyon, inşaat, petrokimya, elektronik, gıda ve tekstil sektörlerine başarıyla depolama hizmeti veren OMSAN’ın depo ve dağıtım operasyonları kapsamında sunduğu hizmetler son dönemde genişledi. Türkiye’nin 81 şehrine dağıtım hizmeti veren OMSAN, 2013 yılsonu itibarıyla doğrudan kendi lojistik altyapısıyla dağıtım hizmeti sağladığı şehir sayısını 38’e çıkardı.