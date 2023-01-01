Öz Kamil Çekem Lojistik

50 adet MAN TGS Efficient Line aldı.





Yurtiçi ve yurtdışı karayolu taşımacılığı alanında yüksek kalite standartları ile faaliyet gösteren Öz Kamil Çekem Lojistik, filosunu MAN TGS Efficient Line ile güçlendirdi. MAN Türkiye tesislerinde düzenlenen teslimat töreni ile 50 araçlık sipariş, satışı gerçekleştiren MAN Gaziantep bayisi Döşman tarafından teslim edildi. Ankara’da MAN tesislerinde gerçekleşen teslimat töreninde, Öz Kamil Çekem Lojistik Firması Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Çekem MAN kalitesine duydukları güveni ifade ederek sektörde güvenilir ve öncü olmayı misyon edindiklerini, TGS Efficent Line çekicilerin üstün performansı ile düşük yakıt maliyeti ve uzun km garantisini tercih ettiklerini söyledi.