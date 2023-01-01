‘Port Akdeniz-Antalya Limanı’ ödüllendi

Port Akdeniz-Antalya Limanı, yük trafiğini son 5 yılda 2, yolcu trafiğini ise 10 katına çıkarmayı başardı.





Türkiye’nin 3 önemli büyük limanına sahip tek Liman Operatörü “Global Liman İşletmeleri” bünyesinde faaliyet gösteren işletme bu başarısını yaptığı yatırımlarla sağladı. ARKAS Kabotaj, ARKAS Line, CMA CGM, CSAV Norasia, MAERSK, MSC ve ZIM gibi 7 önemli gemi armatörünün konteynerleri, Port Akdeniz’de elleçleniyor. 2013 yılında bu sayının artması bekleniyor. Port Akdeniz-Antalya Limanı tam ‘limancılık’ hizmeti veriyor. Hizmetlere ‘depolama’ da dahil.

Sektörde Dünya’nın en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen “Seatrade Insider Cruise Awards”da “Dünya Segmentinde Yılın Limanı” finalistleri arasına giren tek Türk Limanı olması da “Port Akdeniz-Antalya Limanı”nın farkını açıklıyor.