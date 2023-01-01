RAYTEST demiryolu eğitimleri:

Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi ve Etkileri





Demiryolu sektöründe kalifiye ve sertifikalı personel ihtiyacını karşılamak, sektörde sınav ve personel belgelendirme faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla yeni bir adım atıldı. TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TCDD Vakfı), Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri Derneği (RAYDER) ve Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) birlikte RAYTEST Firması’nı kurdular. Firma ilk programı olan “Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi ve Etkileri” eğitimini İstanbul’da TCDD’nin eğitim ve dinlenme tesislerinde başlattı. RAYTEST ayrıca demiryolu sektöründe “Personel Belgelendirme Kuruluşu” olmak için Türkiye Akreditasyon Kurumu’na müracaat etti.