RAYTEST demiryolu eğitimleri:
Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi ve Etkileri
Demiryolu sektöründe kalifiye ve sertifikalı personel ihtiyacını karşılamak, sektörde sınav ve personel belgelendirme faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla yeni bir adım atıldı. TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TCDD Vakfı), Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri Derneği (RAYDER) ve Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) birlikte RAYTEST Firması’nı kurdular. Firma ilk programı olan “Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi ve Etkileri” eğitimini İstanbul’da TCDD’nin eğitim ve dinlenme tesislerinde başlattı. RAYTEST ayrıca demiryolu sektöründe “Personel Belgelendirme Kuruluşu” olmak için Türkiye Akreditasyon Kurumu’na müracaat etti.
ATALAY
bilidiği üzere,son yıllarda demiryolu ile ilgil i olarak ;bilim teknoloji ve uygulamalarda hızlı gelişmeler süreci yaşanmaktadır.bu süreç sebebiyle;verilem meslekiçi eğitim;,zaman içinde atıl bilgi haline gelmktedir./bilgilerin yenilenmesi/güncellenmesi ihtiyacı ilgili dairelerce sürekli değerlendirilmelidir.yeni bilgilerle/sürekli eğitimlerle bireyler daha aktif hale yetirilmelidir.böylece işin daha güvenli ve sağlıklı olasına katkı sağlanmış olur.mesleki ve teknik eğitimlere ilaveten;kongre,kurultay,konferanslarla da bilgiler paylaşılmalıdır.bu faaliyetler kurumun başarılı olmasına ve uzman eleman yetişmesine yardımcı olacaktır...atalay kcevapla