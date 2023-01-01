Sanayi üniversite el ele verdi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Deniz Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen “Mersin 6. Uluslararası Lojistik ve Transport Fuarı” ile “Lojistik Sektöründe Kümelenme Temalı Uluslararası Konferansı” Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.





Konferansta, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Tedarik Zinciri Test ve Ar-Ge Laboratuvarı ile Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokole Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı Ruhi Engin Özmen, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da eşlik etti. Her iki kurumun hem laboratuvar hem de iş gücü konusunda işbirliğini içeren ve lojistik sektöründe yaygın olarak kullanılan GPS ve GPRS’lerin bakım ve onarımını kapsayan protokol imza töreninde konuşan Bakan Çağlayan, “Türkiye, Avrupa’nın en önemli lojistik ve tedarik merkezi konumunda. Kafkas coğrafyası, Avrupa’yla ve Ortadoğu başta olmak üzere Kuzey Afrika’yla tarihi, kültürel bağlarımız var. Eski ticaret merkezleri üzerinde yer alan bir havzaya sahip durumdayız” dedi.