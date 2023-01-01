Sertrans Logistics: E-Lojistik’e ağırlık veriyor

Sertrans Logistics mevcut depolama alanlarının 28 bin metrekaresini e-lojistiğe ayırdı. Bu alan yıllık 42 milyon adet online ürün kapasitesine sahip.

Türkiye’deki 36 milyon internet kullanıcısının yaklaşık 10 milyonu internet üzerinden alışveriş yapıyor. 2014’te 2 milyon kişinin daha online alışveriş sistemine girmesi bekleniyor. E-alışverişin artmasıyla birlikte büyüyen e-lojistik sektörü hakkında konuşan Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, “50 milyar TL’lik hacme ulaşması beklenen e-lojistik sektörü ekonomi dünyasının yeni büyüme alanı olarak görülüyor. E-Lojistik hız, uzmanlık ve ileri teknoloji gerektiriyor” dedi.