Sertrans Logistics’e ‘Yükselen’ ödülü

Sertrans Logistics Genel Müdürü Nilgün Keleş...





Tedarik zinciri yönetiminde katma değerli lojistik hizmetler veren Sertrans Logistics, bir ödül daha aldı: “Sektörünün Yükselen İşveren Markası”

Ödülü, yedi yıldır istihdama katkıda bulunan kurumsal üyelerini ödüllendirdiği, Yenibiriş Ödülleri kapsamında yenibiris.com verdi.

Sertrans Logistics bu ödülü, adayların “şirketlere gösterdiği ilgi” ve “başvuru tercihleri” temelinde kazandı. Sertrans Logistics Genel Müdürü Nilgün Keleş “İşveren marka yönetimi tüm dünyada en sıcak İK stratejilerinden biri olarak öne çıkıyor” dedi.