Sertrans Logistics’ten; e-lojistik atılımı

Sertrans Logistics, güçlü IT alt yapısı ve ileri teknoloji kullanımıyla müşterilerine İstanbul’un her iki yakasında bulunan modern depo ve antrepolarında yüksek standartlarda e-lojistik hizmeti veriyor. Sertrans Logistics’in e-ticaret hizmetlerindeki yüzde 99.9 ‘hasarsızlık oranı’ da dikkat çekiyor.





İnovasyon gücüyle öne çıkan Sertrans Logistics, güçlü IT alt yapısı ve ileri teknoloji kullanımıyla müşterilerine İstanbul’un her iki yakasında bulunan modern depo ve antrepolarında yüksek standartlarda e-lojistik hizmeti veriyor. Şirket Avrupa yakası Hadımköy tesislerinde e-lojistik hizmetleri için ayrılmış toplam 18.000 m2’de ve Anadolu yakasında bulunan Samandıra Tesisleri’nde yine e-lojistik hizmetleri için kullanılan 10.000 m2’lik alanda yıllık toplam 45 milyon adet ürün kapasitesine sahip.