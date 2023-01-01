Sertrans Logistics’ten uçak hızında hizmet

Tedarik zinciri yönetiminde 25 yıllık tecrübesiyle hizmet veren Sertrans Logistics, yeni IQ+ (International Quick Service) Shuttle hizmetiyle İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri başta olmak üzere 14 ülkede 37 noktaya haftalık düzenli taşımacılık hizmetini maksimum hızda gerçekleştirerek, sağladığı iddialı varış süreleriyle Avrupa’da farkını hissettiriyor.





Sertrans Logistics yeni IQ+ Shuttle karşılıklı ve tarifeli taşımacılık hizmeti sayesinde aldığı tüm parsiyel yükleri İspanya’ya 68 saat, Münih’e 60, Milano’ya 58, Amsterdam’a 84 ve Brüksel ile Paris’e de 85 saatte taşıyor. Sertrans Logistic’in bu yeni nesil hizmeti özellikle ürünlerinin Avrupa-Türkiye arasında adeta uçak hızıyla ve süre garantili taşınmasını isteyen müşteri grupları tarafından tercih ediliyor.

Sertrans Logistics’in CEO’su Nilgün Keleş konuyla ilgili olarak; "Bizimle sürekli çalışan değerli müşterilerimiz için uçak hızında karayolu taşımacılık hizmeti vermemiz de, ulaştığımız yüzde 99.8 hasarsızlık oranımız da şaşırtıcı değil. Hız anlamında saatli ve süre garantili hizmet vermek amacıyla oluşturduğumuz IQ+ hizmetimizi şimdilik 14 ülkede, 37 noktaya yaydık, çünkü çok anlamlı bir ihtiyaca cevap veriyorlar’’ dedi.