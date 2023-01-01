Şirketlere ‘Aras Tahsilatlı’ kolaylık

Kargo sektörünün öncü ve yenilikçi markası Aras Kargo Aras Tahsilatlı hizmeti için Gaziantep’te ve Sarıyer’in Garipçe Köyü’nde yeni bir reklam filmi çekti.

Filmde, Gaziantep’te Bakırcılar Çarşısı’ndaki küçük dükkânında 4 kuşaktır aile geleneğini sürdüren Yemenici Hayri Usta markası sahibi Orhan Çakıroğlu’nun Aras Kargo’nun Aras Tahsilatlı hizmetini kullanarak ürünlerini film setlerine nasıl ulaştırdığı anlatılıyor. Aras Tahsilatlı ile sipariş verilen ürünlerin bedeli teslimat sırasında ödeniyor, yemeni ustasının hesabına yatırılıyor.

Reklam kampanyası hakkında bilgi veren Aras Kargo Kurumsal İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burçun İmir, “Geçtiğimiz yılın sonunda başlattığımız Araslar kampanyası ile markayı ayrıştıran güçlü ve sürdürülebilir bir imajın temellerini attık. Özellikle e-ticaretin ekonominin kaldıracı olduğu internet çağında Aras Tahsilatlı hizmetinin güvencesini şu ana kadar 3400’den fazla şirkete sunduk” dedi.