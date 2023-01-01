TLS Lojistik Tehlikeli Maddeler Güvenlik Sertifikası

Şirketler, ADR yönetmeliği gereği en az bir uzman personel istihdam etmek zorundalar. Uzmanlık sertifikasyonu için ülkemizden çeşitli lojistik şirketlerinin belirleyip Londra’daki sınava gönderdiği Türkler arasında bu zorlu sınavı başarabilen sadece iki kişi çıktı, biri de TLS Lojistik’ten.

Konuyu değerlendiren TLS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Hacıalioğlu şunları söyledi: “Ortadoğu, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’nden oluşan yakın coğrafyada bölgesel bir güç olabilmek için yatırımlarımızı hızlandırdık. Faaliyetlerimizde de tehlikeli maddeler önemli bir paya sahip. Güvenlik her zaman en önemli gündem maddemiz. DGSA alanı çok yeni ve zorlu bir alan ve konu üzerinde uzmanlaşmış kişilerin sayısı Türkiye’de 20’yi bulmuyor. Bu uzmanlardan biri de TLS Lojistik bünyesinde.”