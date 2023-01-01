TLS Lojistik’te iş sağlığı ve güvenliği

Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Hacıalioğlu’nun altını çizdiği üzere; TLS Lojistik, en büyük zenginliği olarak gördüğü çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem veriyor. Şirket, son altı ay içinde 537 çalışanına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

Verilen eğitimlerin süresi 1.600 saati aşıyor. Şirket, tüm işyerlerinde Risk Değerlendirme Ekipleri kurdu. Bu ekipler, hem profesyonel firmalardan hem de TLS bünyesindeki uzmanlardan eğitim aldı. İşyerleriyle ilgili risk analizlerini de yaptıran TLS, acil bir durumda müdahale edecek ekipleri de kurarak gerekli eğitimleri verdi. Ayrıca acil durum tatbikatları da düzenli olarak yapılıyor ve hazırlanan acil durum planları kayda bağlandı. Altuğ Hacıalioğlu; “Bir şirketteki çalışan sirkülasyonun yüksekliğinin fazla olmasında en başta sağlık, emniyet ve konfor koşullarındaki eksikliğin bulunduğunun bilincindeyiz ve sirkülasyonu en aza indirmek için her türlü tedbiri alıyoruz” dedi.