TNT Ekspres, Avrupa’da ‘12:00’den önce’ teslimat hizmetini genişletiyor

TNT Ekspres müşterileri önümüzdeki dönemde Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Polonya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, İsveç ve Birleşik Krallık’ta daha çok kent ve iş merkezinde, öğleden önce teslimat hizmetinden yararlanabilecek.





TNT Ekspres, Avrupa’daki pozisyonunu güçlendirme ve müşterilerine daha fazla seçenek sunma stratejisi kapsamında üç ay gibi kısa bir sürede “12:00 Express” hizmetinin kapsamını genişletti. “12:00 Express” teslimat hizmeti, Avrupa’da 26, dünyada 63 ülkede doküman, paket ve kargo gönderilerin teslimattan sonraki ilk veya en erken işgününde saat 12:00’den önce teslim edilmesini sağlıyor. “12:00 Economy Express” ise Avrupa içinde gönderilerin 12:00’den önce kapıdan kapıya teslimat hizmetini sunuyor.

TNT Ekspres Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Uğur Yüce, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Bu genişlemeyle birlikte bir çok ülkede ‘12:00’den önce’ teslimat hizmet alanımız artacak. Avrupa’da öğleden önce teslimat için başvurulacak tek şirket TNT Ekspres’tir.”