TNT Ekspres: Elektrikli otomobil filosu

Küresel ısınmayla mücadele eden TNT Ekspres, ilk Türk ticari plakalı elektrikli otomobil filosunu kurmuştu, şimdi genişletiyor.





Sıfır CO2 karbon salınımlı çevre dostu araç sayısını 10 adete çıkardı. TNT’nin elektrikli araçları 160 km yol gidebiliyor ve hızlı şarj ile 20 dakikada yola çıkmaya hazır hale geliyor. Elektrikli araçlarla yılda toplam 25 ton CO2 tasarrufu sağlanıyor. 1 yılda araç başı ortalama 11.000 km yol yapılıyor. Bir elektrikli araç, 1 yılda 1000 litrelik yakıt tasarrufu sağlıyor.



