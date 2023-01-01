TNT Ekspres: “Yeşil” ve “Güvenli”

"Yılın Filo Yöneticileri” yarışmasında iki ödül kazandı





Çevre alanındaki yatırımları ve projeleriyle sürdürülebilir kalkınmaya destek olan TNT Ekspres, LeasePlan ve Ekonomist Dergisi işbirliğiyle düzenlenen "Yılın Filo Yöneticileri” yarışmasında iki ödül kazandı. TNT Express, filoda kurşunsuz ve kükürtsüz yakıtlar kullanması, filosunu elektrikli araçlarla büyütmesi ve sürücülerine çevreci sürüş eğitimleri vermesi nedeniyle Yeşil Filo ve Güvenli Filo ödüllerinin sahibi oldu.TNT Express ulaşım sektöründe hizmet veren global bir şirket olarak küresel ısınmayla mücadele eden, çevre dostu uygulamalarıyla temayüz eden örnek uygulamalar hayata geçiren bir marka.