TNT Express’in ilginç yarışması

TNT Express sürücüleri, aylardır hazırlandıkları Drive Me Challenge yarışmasında ter döktüler. Yarışmada, katılımcılar trafik şartları ne olursa olsun paketleri mükemmel durumda ve zamanında teslim alıp, teslim etmek konusunda birbirleriyle yarıştı.

Yarışmanın startı olan korna sesiyle birlikte, sürücü ve yardımcıdan oluşan iki kişilik ekip koşarak araçlarına bindi. Bu sırada bir forklift sürücüsü de araca üzerinde su dolu kova bulunan bir palet yükledi. Takımlar yarışmadaki hız ve parkur sonunda kovada kalan su miktarı üzerinden puan kazandı. Üç turda toplam 31 km’lik yarışın tamamlanmasının ardından takımlara yol güvenliği ve sağlık, müşteri deneyimi, yakıt verimliliği ve hız olmak üzere dört dalda puanlar verildi.

Express Karayolu Ağı Genel Müdürü Bas Janssen, “Drive Me Challenge, sürücülerin kabiliyetlerini diğer ülkelerden meslektaşlarıyla karşılaştırarak doğru sürüşün elçileri olmasına olanak sağlıyor” dedi.