Ulusoy “Süper Marka”

Ulusoy, “Süper Marka”lar arasına girdi.





Karayolu taşımacılığında 76 yıldır sektörde geliştirdiği uygulamalarla standartlar yaratan Ulusoy, “Süper Marka”lar arasına girdi. Koşulsuz yolcu memnuniyeti felsefesiyle hareket eden ve yılda milyonlarca yolcuya hizmet veren Ulusoy, Superbrands Türkiye tarafından iki yılda bir belirlenen “Türkiye’nin Süper Markaları” listesinde yer alan 159 markadan biri oldu.Ulusoy ve Varan Otobüs Grubu Genel Müdürü İmran Okumuş, “Ulusoy ve Varan olarak yılda 6 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyoruz. Yolcularımızın ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayıp, güvenli ve rahat bir yolculuk yapmalarını sağlamak için yenilikçi hizmetlerimize yenilerini eklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.