Ulusoy ve Varan’dan 30 milyon avroluk yatırım

Ulusoy ve Varan, 15 metrelik devasa araçlarında, Türkiye’de ilk defa...





Ulusoy Global Yatırımlar Holding, Ulusoy ve Varan için yıl sonuna kadar 30 milyon avroluk yatırım kararı aldı. Otobüs dünyasının prestijli markası İspanyol Irizar’ın en yeni teknolojiyle donatılan 50 otobüsünü filosuna katan Ulusoy ve Varan, 15 metrelik devasa araçlarında, Türkiye’de ilk defa tek seferde 58 yolcu taşıyacak. Sektörün iki dev ismi, bu yıl 6 milyonluk yolcu taşıma hedefini aşmayı amaçlıyor.

Filoya katılan otobüsler 2+2 ve 2+1 koltuk yerleşim modelinde olacak. Irizar otobüsleri ayrıca alkolmetreye sahip. Şoförler direksiyon başına geçtiği andan itibaren, alkolmetre cihazını üflemediğinde, yeni otobüsler çalışmıyor.