U.N. Ro-Ro 2023’e koşuyor

U.N. Ro-Ro, Türkiye’nin en büyük Ro-Ro gemisi ‘UN İstanbul’u filosuna ekledi.





Son 5 yılda 260 milyon Euro filo yatırımı yapan U.N. Ro-Ro, 280 TIR kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük Ro-Ro gemisi olan UN İstanbul’u filosuna ekledi. Avrupa’ya yönelik TIR taşımalarında yüzde 60’lık artışa cevap verebilecek kapasiteye sahip olduklarını anlatan U.N. Ro-Ro CEO’su Sedat Gümüşoğlu, “Türkiye’den yapılan ihracatın en önemli altyapısını oluşturan şirketimiz, 2023 dış ticaret hedeflerine şimdiden hazır” dedi.

Bu dönemde U.N. Ro-Ro işlettiği hat sayısını 5’e çıkarttı. Filo daha gençleşerek 12 gemiye çıktı. Aynı dönemde araç taşıma kapasitesi yüzde 61 artışla 200 binden 322 bine ulaştı. Bugün itibarıyla TIR taşımalarında yüzde 60 artışı taşıyabilecek 43.5 kilometrelik gemi kapasitesi mevcut. Denebilir ki U.N. Ro-Ro Türkiye ile Avrupa arasında deniz otobanı kurdu. Bu rakamların U.N. Ro-Ro’yu Türkiye’den yapılan ihracatın en önemli altyapısını oluşturan şirket haline getirdi.