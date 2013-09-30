UPS kar açıkladı

UPS (NYSE:UPS), 2013 yılı üçüncü çeyreğinde hisse başına kazancının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9.4’lük bir artış ile 1.16 dolar olduğunu duyurdu.





13.5 milyar dolar olan toplam gelir, özellikle ABD e-ticaret gönderileri ve güçlü Avrupa ihracat büyümesi sayesinde yüzde 3.4 artış gösterdi. 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren üç aylık dönemde UPS, dünya genelinde bir milyar adedin üzerinde paket teslimatı yaptı ve yıllık bazda yüzde 4.6’lık bir artış yakaladı. Günlük paket hacmi artışı sırasıyla yüzde 6.7 ve yüzde 3.0 olmak üzere Uluslararası İhracat ve ABD Yurtiçi Karayolu Taşımacılığı liderliğinde gerçekleşti.