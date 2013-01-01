LOJİSTİK Haberleri Tümü

UPS performansı

UPS, 2013 yılının dördüncü çeyreğine ait sonuçlara ilişkin ayrıntıları yayınladı:

- Global teslimatlar Aralık ayında yüzde 20 artış gösterdi.
- Gönderilerdeki artış ve kötü hava şartları nedeniyle ABD’de maliyetler yükseldi.
- E-ticaret, çeyrek hacmini dünya genelinde yüzde 6.0 arttırdı.
- Avrupa’daki güçlü büyüme ile birlikte uluslararası ihracat hacmi günlük yüzde 9.5 arttı.
- 2013 yılında hissedarlara 6.1 milyar dolar dağıtıldı; serbest nakit akışı 5.3 milyar dolar oldu.
- Kapasite arttırmaya yönelik yatırımlar 500 milyon dolar arttırıldı.
- 2014 yılının tamamına yönelik düzeltilmiş hisse başına kazancının 5.05 dolar ile 5.30 dolar arasında olacağı öngörülmekte.

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