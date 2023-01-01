UPS Worldwide Expedited®: Dünyanın her yerine, anında ulaşıyor

UPS (NYSE:UPS), geçtiğimiz günlerde, uluslararası gönderilere yönelik hızlı ve güvenilir yurt dışı hizmetlerinden biri olan UPS Worldwide Expedited®’in kapsama alanının dikkate değer bir şekilde genişlediğini duyurdu.





Kapsama alanı üç kat arttırılan hizmet, artık 220’den fazla ülke ve bölgeye, üç ila beş iş günü içerisinde teslimat imkanı sağlıyor. Bu genişleme, UPS’nin Türkiye’de bulunan müşterilerine küresel erişimlerini arttırma ve nereye gönderi yaparlarsa yapsınlar, teslimat hızı ve maliyeti dengeleme konularında yardımcı olacak.