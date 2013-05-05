UTİKAD-CNR iş birlikteliği

Avrupa-Asya-Orta Doğu üçgeninde önemli bir transfer merkezi haline gelmeyi amaçlayan Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörü, “Transport ve Lojistik - Uluslararası Transport, Araç, Ekipman, Depolama ve Yönetim Teknolojileri Fuarı”yla, ilk kez dünya lojistik sektörünü Türkiye’de buluşturacak.





Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Turgut Erkeskin, “Bütün dünya Orta Doğu’ya açılma hedefinde. Bu eksenden baktığımızda dünyanın gözü jeopoliktik konumu nedeniyle Türkiye’de” dedi. Fuar, 02-05 Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.