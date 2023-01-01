UTİKAD’ın yeni üyesi BALO A.Ş.
Turgut Erkeskin tarafından BALO A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşteermiş’e...
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD’ın geçtiğimiz yıl ortağı olduğu Türkiye’nin en önemli intermodal taşımacılık projesi BALO A.Ş. UTİKAD üyeleri arasına katıldı.
UTİKAD’ın İzmir’de yapılan aylık yönetim kurulu toplantısında üyeliği onaylanan BALO A.Ş.’nin üyelik belgesi, Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin tarafından BALO A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşteermiş’e verildi.
Toplantıda UTİKAD üyelerinin sorularını yanıtlayan Hüseyin İşteermiş, Eylül ayında ilk intermodal operasyonlarına başlayacak BALO’nun blok tren operatörü olarak ihracat ve ithalatçılara taşıma hizmetini, UTİKAD üyesi olan taşıma işleri organizatörleri üzerinden vereceğini dile getirdi. Hüseyin İşteermiş, BALO konteynerlerının Türk ihracatçısına sağlayacağı navlun avantajı yanında daha fazla yük taşıma imkânı sunacağını da söyledi.