Varnak Nakliyat, Ford Cargo 1838T çekici ile güçlendi

Varnak Nakliyat, araç filosunu 7 adet Ford Cargo 1838T 4x2 çekiciyle güçlendirdi. Araçlar, Çetaş Silivri Ford Trucks tesislerinde düzenlenen törenle; Çetaş Ticari Vasıta Genel Müdürü Serhan İşıldar ve Satış Müdürü Burak Özhan tarafından, Varnak Nakliyat yöneticileri Tayfun Gülcüler ve Nuri Cılvarlıoğlu’na teslim edildi.





Varnak Nakliyat yöneticisi Tayfun Gülcüler, törende yaptığı konuşmada; uluslararası alanda komple ve grupaj taşımacılığı yaptıklarını belirterek, “5. Teker, 1050 mm soğuk iklim paketli Cargo’ların işimize katkıda bulunacağına inanıyoruz. Full ekipmanla donatılmış Ford Cargo 1838T 4x2 çekici araçlara yaptığımız yatırımdan memnunuz. Ford Cargo’nun yaygın servis ağı ve düşük işletme giderleri de rekabet gücümüzü arttıracak” dedi.